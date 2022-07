Prison à vie pour un Canadien, «propagandiste le plus prolifique» de l’État islamique

Un citoyen canadien d’origine saoudienne considéré par les procureurs américains comme étant le «propagandiste le plus prolifique» de l’État islamique (EI) a été condamné vendredi à la prison à vie.

Selon les documents présentés à la Cour, Mohammed Khalifa était une «figure formidable au sein de l’État islamique», a rapporté Global News.

Dans un communiqué, le département de Justice américaine a déclaré que Mohammed Khalifa aurait exécuté deux soldats syriens en plus de faire la narration et la traduction de 15 vidéos créées et distribuées par l’État islamique.

«Les vidéos montrent des représentations glamour de l’État islamique et de ses combattants ainsi que des scènes de violence, y compris des représentations de prisonniers non armés en cours d’exécution, des images d’attaques et de combats de l’État islamique et des représentations d’attaques de l’État islamique aux États-Unis», a mentionné le département.

En 2013, Mohammed Khalifa, alors informaticien, a quitté le Canada pour aller en Syrie où il a suivi un entrainement et a utilisé ses compétences en anglais pour narrer des vidéos d’exécution de l’EI. Dans la vidéo «Flames of War», publiée en 2014, on le voit creuser des tombes et tirer sur l’arrière de la tête d’un homme agenouillé. On le voit répéter ces actions en 2017 dans la vidéo «Flames of War II».

Capturé en janvier 2019 après que son arme se soit bloquée alors qu’il tirait sur des combattants alliés des Américains, dans le nord-est de la Syrie, Mohammed Khalifa a plaidé coupable le 10 décembre dernier.