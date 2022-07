Un labo mobile pour tester ses drogues au festival Osheaga

Après un arrêt de deux ans en raison de la pandémie, le festival de musique Osheaga a fait son grand retour vendredi avec une nouveauté: un laboratoire mobile propose de tester des drogues.

Le concept est bien simple: une camionnette est installée sur le site du parc Jean-Drapeau et les festivaliers peuvent s’y rendre et faire examiner leur drogue. Un spectromètre se trouve à l’intérieur de ce laboratoire mobile et permet d’identifier des substances indésirables.

Mais qu’est-ce qui explique la présence de ce véhicule si les drogues sont pourtant interdites au Canada? En fait, cette initiative autorisée par Santé Canada, une première d’ailleurs, a pour but d’éviter les surdoses.