Agropur et le syndicat parviennent à une entente de principe

Agropur a conclu une entente de principe avec le syndicat représentant les 250 employés de son usine à Granby, en grève depuis un peu plus d’un mois.

Avant de présenter l’entente de principe aux salariés, les deux parties doivent d’abord convenir d’un protocole de retour au travail, a expliqué Bernard Cournoyer, coordonnateur régional à la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), en entrevue à l’Agence QMI dimanche.

«Si on conclut le protocole de retour au travail lundi [l’assemblée générale] pourrait avoir lieu mercredi», a -t-il précisé.

Le syndicat et l’employeur estiment que cette entente de principe devrait satisfaire les travailleurs.

«Il y a des éléments dans l’entente qui nous permet de dire qu’on peut la présenter à nos membres», a indiqué M. Cournoyer.

«Quand on a une entente de principe, c’est parce que les deux parties conviennent que ce qu’il y a [dedans] répond à leurs demandes. Et puis ensuite, on la présente à l’assemblée générale qui va, soit rejeter, soit accepter l’entente.»

Rappelons que les 250 employés de la fromagerie Agropur à Granby sont en grève depuis le 29 juin dernier pour le renouvellement de leur convention collective, échue depuis juillet 2021.

Les Producteurs de lait font pression sur les deux partis depuis la semaine dernière afin que la situation se règle le plus rapidement possible. «C’est le temps que ça finisse», avait alors affirmé le président des Producteurs de lait du Québec, Daniel Gobeil, mardi, déplorant que les producteurs subissent les frais de cet arrêt de travail.

Avec une production de 800 000 litres de lait par jour, l'usine Agropur à Granby doit déplacer ces litres de lait entier vers d'autres usines du Québec et de l'Ontario pour y faire la transformation, ce qui représente des coûts supplémentaires pour les producteurs, transformateurs et transporteurs.