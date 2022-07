EN IMAGES | Un photographe fait une rencontre inoubliable avec un lynx

Un photographe de Rivière-du-Loup a vécu toute une expérience, mercredi, en rencontrant un lynx près des marais du parc côtier Kiskotuk, à Gros-Cacouna, dans le Bas-Saint-Laurent.

Sébastien Dionne a eu la chance d’observer de très près l’animal, qui se reposait tout bonnement en pleine nature.

«Il était à quelques pieds, en bas. Il était couché vraiment aux côtés du marais, et moi je me tenais ici, en haut», explique-t-il à TVA Nouvelles.

Courtoisie Sébastien Dionne

Il est arrivé sur place au lever du soleil et a découvert l’animal couché exactement à l’emplacement qu’il utilise habituellement pour photographier les oiseaux.

«Souvent, on les voit en déplacement. C’est une rencontre qu’on fait, c’est très rapide, sauf que là, j’ai pu rester ici, à proximité, pratiquement 30 min», dit le photographe.

Le jeune félin n’a aucunement été dérangé par la présence de l’homme, qui était camouflé et immobile.

Au bout d’un moment, il est remonté dans le sentier et s’est mis à s’éloigner en direction d’un autre citoyen, un ornithologue, qui se trouvait sur place.

Courtoisie Sébastien Dionne

«Ne voulant pas crier pour effrayer le félin et l’homme, j’ai juste lâché quelques "psst", et la personne s’est retournée vers moi. Elle a vu le lynx, il s’en allait vers elle. Puis, c’est là que l’animal est revenu dans ma direction», raconte Sébastien Dionne.

Et c’est à ce moment qu’il a pu prendre plusieurs photos de l’animal en mouvement. Le félin est passé en marchant juste à côté de lui.

Courtoisie Sébastien Dionne

«J’étais installé au sol juste en bordure du sentier et j’étais plus que prêt à photographier son approche de face. L’animal ne courait pas, mais avançait d’un pas rapide. J’ai fait le plus de photos possible», rapporte le photographe.

Chanceux pour une 2e fois

En 2017, Sébastien Dionne avait également croqué sur le vif quelques clichés en tombant face à face avec cette bête impressionnante dans le même secteur.

Il était beaucoup plus calme, cette fois.

Capture d'écran/Sébastien Dionne

«Je voyais qu’il était tranquille, puis j’étais moins stressé un peu de sa réaction», affirme-t-il.

Un moment mémorable et une belle récompense pour ce passionné qui passe des heures dans la nature pour capter des images magnifiques.