La Russie veut renforcer ses positions dans l'Arctique, à la fois sur le plan économique et militaire, selon une nouvelle doctrine navale russe, signée dimanche par Vladimir Poutine à l'occasion de la Journée de la Flotte russe.

L'Arctique est en train de «se transformer en une région de concurrence internationale, non seulement du point de vue économique, mais aussi du point de vue militaire», stipule cette doctrine, signée en grande pompe dans le cadre d'une parade navale à Saint-Pétersbourg (nord-ouest).

Compte tenu de ces facteurs, la Russie va renforcer «ses positions dirigeantes dans l'exploration et la conquête de l'Arctique» et de ses gisements de minéraux et assurer sa «stabilité stratégique» dans la zone en renforçant le potentiel militaire des Flottes russes du Nord et du Pacifique, précise le document.

Dans l'Arctique, le pays souhaite également «développer pleinement la Route maritime du Nord», aussi appelé le Passage du Nord-Est qui relie l'Europe à l'Asie en longeant les côtes russes, pour le transformer en une voie «sécurisée et compétitive qui fonctionnerait toute l'année», selon la doctrine.

Le document de 55 pages dénonce par ailleurs la volonté des États-Unis de «dominer dans les eaux mondiales» et le «rapprochement des infrastructures militaires de l'OTAN des frontières russes», en qualifiant ces phénomènes de «menaces principales» pour la Russie.

Moscou considère l'Alliance atlantique, son vieil ennemi de la Guerre froide, comme une menace existentielle et a notamment justifié son offensive en Ukraine par les ambitions atlantistes de Kyïv et le soutien politique et militaire occidental à ce voisin de la Russie.