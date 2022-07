Vers une pénurie de houmous

Depuis le début de l’année, le prix des aliments grimpe sans cesse à l’épicerie et ce phénomène devrait toucher les pois chiches dans les prochains mois, en raison d’une éventuelle pénurie.

«La production canadienne risque d’être moins élevée et nous sommes le 9ieve plus grand producteur. L’un des plus grands est la Russie et personne ne va acheter d’eux. Ensuite, il a l’Ukraine et nous connaissons leur situation. Il aura un déficit de pois chiches», mentionne Sylvain Charlebois du Laboratoire en sciences analytiques agroalimentaires de l’Université Dalhousie.

Les répercussions dans plusieurs pays asiatiques et d’Europe risquent d’être plus importantes qu’ici, mais les effets sur le portefeuille se feront ressentir chez les Canadiens.

«Je ne crois pas qu’il va avoir une pénurie au Canada, mais c’est sûr que nous allons devoir payer un peu plus cher», explique cet expert.

