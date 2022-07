Votre voiture a plus de chances de s'enflammer à cause de la chaleur

En raison des vacances accompagnées de chaleur et de voyages en auto, il est plus fréquent de voir des voitures s’enflammer.

Selon Transport Canada, il y aurait près de 10 000 incendies de voiture chaque année à travers le pays pour toutes sortes de raisons, telles que des incendies criminels, des entretiens ou des réparations inadéquats, des collisions et des défectuosités.

En moyenne, seulement 93 incendies de véhicule liés à un défaut de sécurité sont enregistrés chaque année, a précisé l’agence fédérale dans un courriel envoyé à Global News.

La cause numéro un d’incendie de véhicule serait les accidents de la route, selon un spécialiste en enquête de ce type de feu à Edmonton, Keith Fowler. Les défauts de fabrication ainsi que les mauvaises réparations seraient les deuxième et troisième causes les plus fréquentes.

«En été, beaucoup d’entre eux sont causés par la surcharge du véhicule, ce qui provoque une surchauffe de la transmission», a-t-il expliqué en entrevue avec le Global News. Ce dernier a ajouté que les risques d’incendie en cas de panne sont élevés lorsqu’il fait plus chaud.

L’hiver comporte également son propre lot de risques, comme les accidents causés par la chaussée glissante, estime le directeur national des relations avec les consommateurs et l’industrie pour le Bureau d’assurance du Canada, Rob de Pruis, qui ajoute que la chaleur estivale pose des «défis supplémentaires» pour les automobilistes.

«Des saisons différentes apportent des circonstances différentes», a-t-il précisé.

Lorsqu’on sent une odeur de brûlé en voiture et qu’elle est assortie de fumée apparente, il faut sortir du véhicule et se rendre à une distance de 50 à 70 pieds en plus d’appeler les pompiers. Le véhicule devrait prendre un certain temps avant de prendre feu, donc tous les passagers devraient avoir le temps de sortir.

Le meilleur moyen de prévenir un tel évènement est de faire des entretiens réguliers ainsi que les réparations nécessaires.

«C’est vraiment l’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour prévenir tout type d’incendie qui pourrait se produire, que vous soyez impliqué ou non dans une collision», a dit M. de Pruis.