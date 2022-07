«Vous êtes l’avenir du Québec, pourquoi iriez-vous vers la violence?»

Alors qu’il y a une flambée de violence armée dans la métropole, des organismes communautaires font de la prévention auprès des jeunes vulnérables pour éviter le pire.

Pierreson Vaval est un intervenant qui se consacre depuis 25 ans aux jeunes issus de milieux précaires dans le quartier de Rivière-des-Prairies.

«Si on est capable de répondre à ce besoin de préservation et de valorisation d’identité et de dignité, pour (les jeunes), il n’y aura plus d’intérêt pour la violence parce qu’on va leur avoir dit “non, vous n’avez pas besoin de ça pour prendre votre place. Voici votre place dans votre communauté. Vous êtes des gens qu’on a besoin. [...] Vous êtes l’avenir du Québec, du Canada, donc pourquoi iriez-vous vers la violence?”», a souligné M. Vaval, qui est aussi directeur de l’équipe RDP, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Après un certain calme, plusieurs cas de violence impliquant des armes ont frappé Montréal depuis la semaine dernière. Mercredi, durant la nuit, trois événements sont survenus, faisant deux morts et un blessé grave.