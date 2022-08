CGI veut racheter près de 940 000 de ses actions détenues par la Caisse

La multinationale montréalaise CGI a annoncé, lundi, son intention de racheter 938 914 de ses actions détenues par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

L’entreprise spécialisée en informatique et en technologies de l’information versera un prix de 106,51 $ par action classe A, ce qui représente un escompte par rapport au cours de clôture vendredi des actions classe A en vigueur à la Bourse de Toronto.

Une fois la transaction réalisée, la CDPQ demeurera propriétaire de quelque 22,5 millions d'actions classe A, soit environ 9,5 % du nombre total d'actions de CGI en circulation.

«Cette transaction est conforme à notre stratégie de création de valeur et est immédiatement relutive pour nos actionnaires», a déclaré Julie Godin, coprésidente du conseil de CGI, dans un communiqué.

«Grâce à notre solide bilan et à d'excellents flux de trésorerie combinés à plus de 2,3 milliards $ en liquidités facilement accessibles à la fin de juin 2022, CGI dispose du leadership et des ressources en capital requises pour exécuter sa stratégie de croissance rentable, à la fois interne et par acquisition», a précisé Mme Godin.

«Encore cette année, CGI a produit des résultats supérieurs pour ses actionnaires. Ce rachat d'actions constitue une occasion de monétiser une partie de notre placement au bénéfice de nos déposants», a pour sa part réagi Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe pour le Québec de la CDPQ.

«À la suite de cette transaction, la CDPQ restera l'un des principaux actionnaires de CGI, et nous avons l'intention de le demeurer afin d'appuyer à long terme la croissance de ce chef de file en technologies de l'information», a ajouté Mme Thomassin.