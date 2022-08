«Coco Ferme» est le nouveau film des Contes pour tous

Les Contes pour tous, qui ont marqué une génération de Québécois, lance un nouveau projet et qui sait, peut-être que le titre «Coco Ferme» deviendra un jour aussi évocateur que «La Guerre des tuques», «Bach et Bottine» ou encore «La Grenouille et la Baleine».

«"Coco Ferme" raconte l'histoire de Max, qui est un petit gars de la ville qui est obligé de déménager dans les Cantons-de-l'Est, dans un village un peu perdu. Max découvre qu'il y a des poules puis les poules font des oeufs. Et là, ça va vite dans sa tête, et il décide avec son cousin Charles de commencer une ferme de 500 poules pondeuses. (rire) Ils se font vite amis aussi avec Alice, qui est très forte sur les réseaux sociaux. Puis là, elle va les aider avec le concept du "branding". Et donc, un moment donné, ça explose, ça devient un très gros succès», mentionne le scénariste Dominic James.

Le tournage du premier film d'une série d'au moins trois de la nouvelle mouture des Contes pour tous a commencé au début du mois de juillet, à Sutton.

«Coco Ferme» met en vedette les jeunes acteurs Oscar Desgagnés, Joey Bélanger et Emma Bao Linh Tourné, mais aussi Benoît Brière et Simon Lacroix.

Pour les membres de l'équipe qui travaille sur «Coco Ferme» qui ont connu l'époque des Contes pour tous, il s'agit vraiment d'un projet significatif.

«C'est un grand bonheur! C'est un immense bonheur puis c'est un grand privilège aussi, parce que... il faut avouer que... j'ai travaillé fort pour l'avoir, celui-là», explique l’acteur Benoit Brière.

Voyez tous les détails dans la vidéo ci-dessus.