Des étudiants peinent à trouver un logement à Sherbrooke

À quelques semaines de la rentrée scolaire, plusieurs étudiants internationaux ont de la difficulté à trouver des appartements à Sherbrooke.

Après plus de trois mois de recherches intensives et une quarantaine de demandes refusées, Sacha Riffiod s’est finalement trouvé un toit dans la région, il y a quelques jours. À un certain moment, il croyait que son projet d’étudier au Québec était compromis.

«J’ai trouvé la résidence, il y a trois semaines, a indiqué l’étudiant français. À la mi-juillet, on commençait vraiment à s’inquiéter sur ma possibilité de départ parce que si je n’avais de logement, je ne sais pas comment on aurait pu faire.»

À Sherbrooke, près du quart du marché locatif est habité par des étudiants universitaires.

«Le taux d’inoccupation est sous la barre des 1 % donc c’est absolument dramatique. Les ménages étudiants contribuent, bien malgré eux, parce qu’ils sont nombreux sur le marché locatif et que leurs revenus sont faibles», a dit la directrice des affaires publiques de l’organisme UTILE, Élise Tanguay.

La situation inquiète l’université.

«Pour la prochaine rentrée, on a quelques inquiétudes parce que nos 700 places de résidences sont pleines», a fait savoir le recteur de l’Université de Sherbrooke, Pierre Cossette.