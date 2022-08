Des jours de nettoyage sur le site du festival de Osheaga

Le festival de musique Osheaga s’est conclu dimanche soir après trois jours de festivités, et l’heure est maintenant au nettoyage.

L’évènement, toujours très populaire pendant la saison estivale à Montréal, compte plusieurs scènes qui doivent être démontées.

Les organisateurs notent que plus de 120 000 festivaliers se sont déplacés sur le site du parc Jean-Drapeau pour participer à l’évènement.

Un employé affecté au démontage du site explique les travaux qu’il devra effectuer.

«Je travaille à démonter l’écran vidéo. On va ranger tous les écrans et nous allons les élargir pour les prochains spectacles. On en a pour toute la semaine», explique un travailleur.

La chaleur ne décourage pas les équipes présentes sur le terrain.

«Tout le monde est heureux, tout le monde a eu du plaisir. Les festivités et la musique étaient bonnes. J’ai un gros sourire au visage, comme tous les autres travailleurs», raconte un responsable de la sécurité.

Ils doivent faire vite, puisqu’un autre festival est prévu dans les prochains jours au parc Jean-Drapeau.