Élections: une pétition pour faire entendre les PME affectées par l’inflation

Alors que trois entreprises sur quatre identifient l'inflation comme le plus grand défi de 2022, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) lance une pétition réclamant aux partis en lice pour l'élection du 3 octobre d'en faire un enjeu prioritaire.

Pendant que les consommateurs se voient forcés de réduire leurs dépenses, les entreprises peinent à garder la tête hors de l’eau, déplore la FCEI.

«Les PME voient leurs coûts exploser de partout, comme les coûts du carburant, de l’énergie et les salaires pour retenir ou attirer des employés», a expliqué François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI, en soulignant que les petites entreprises doivent également composer avec un environnement fiscal désavantageux.

La majorité des PME considèrerait ainsi que l’inflation est le plus grand défi de 2022, selon l’organisme. Un récent sondage mené pour leur compte montre d’ailleurs que seulement le quart des PME québécoises (26%) estime que le gouvernement Legault comprend la pression que l’augmentation des coûts a sur leur entreprise.

Selon M. Vincent, des mesures ont été prises pour aider les citoyens face à l’inflation, mais le gouvernement n’a toujours pas fait de proposition satisfaisante pour aider les petites entreprises, d’où l’idée de lancer une pétition.

«Les PME peuvent interpeler les candidats en signant notre pétition», a-t-il affirmé.

Le texte de la pétition demande notamment la création d’un «environnement fiscal plus juste et plus compétitif», en meilleure adéquation avec la réalité économique des PME, ainsi que la réduction de la «paperasserie». On y réclame aussi de mieux «outiller les entreprises pour contrer la pénurie de main-d’œuvre» et de diminuer l’impact de l’inflation sur les petites entreprises.

La FCEI espère en conséquence que les candidats aux élections se sentiront interpelés par la situation des petites entreprises, et qu’ils feront de l’inflation une de leurs priorités. «Les différents partis politiques peuvent faire une différence lors des prochaines élections (...). Les PME comptent sur eux», a conclu François Vincent