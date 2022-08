Elon Musk songe à construire son aéroport privé

Elon Musk songe à construire un aéroport près de Bastrop, une banlieue située à l’est d'Austin, au Texas.

Selon des informations du média local Austonia, le PDG de Tesla a l'intention d'utiliser l'aéroport non seulement à des fins personnelles, mais aussi pour les employés de ses nombreuses entreprises.

Elon Musk adore Austin et y a déménagé plusieurs des sièges sociaux de ses entreprises de Palo Alto et Los Angeles à cet endroit.

Construire un nouvel aéroport ne serait toutefois pas une tâche facile pour Musk.

Pour y parvenir, il a besoin de plusieurs approbations gouvernementales, ainsi que des études d’impacts sur l’environnement, et sur le trafic aérien.

Selon un rapport de 2019 du Washington Post, Elon Musk parcourt environ près de 250 000 km par an en avion. Cela équivaut à plus de six fois la circonférence de la Terre.

Gulfstream G650ER | Gulfstream

Il possède actuellement quatre jets privés, un Gulfstream G650ER valant 70 millions de dollars, deux Gulfstream G550 de 61,5 millions de dollars, et un Dassault Falcon 900B de 26 millions de dollars.

Un adolescent qui suit tous les vols de Musk et qui rend ses déplacements publics sur Twitter, Jack Sweeney, a récemment refusé 5 000 $ d'Elon Musk qui lui a demandé d’arrêter de tweeter. L’ado a cependant dit qu'il envisagerait de fermer son compte en échange d'une Tesla Model 3.

Landed in Austin, Texas, US. Apx. flt. time 50 Mins. pic.twitter.com/wWNAIKSFQ6 — ElonJet (@ElonJet) July 29, 2022

La taille exacte de l'aéroport à venir est inconnue, bien que des sources indiquent que les plans conceptuels ont été confirmés.

Jusqu’à présent, rien de tout cela n'a été confirmé par Elon Musk.