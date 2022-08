Glissement de terrain: les travaux de consolidation sont entamés à La Baie

Les familles évacuées après un glissement de terrain survenu en juin à La Baie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, peuvent espérer retourner à la maison, les travaux de consolidation ayant commencé lundi.

• À lire aussi: Glissement de terrain à Saguenay: les travaux retardés en raison d’un problème d’assurance

L'entrepreneur a réussi finalement à conclure un contrat avec un assureur spécialisé. La firme Northbridge, située à Québec, a accepté de couvrir la responsabilité civile pour la durée des travaux.

Cela a permis de lancer les travaux de stabilisation. Ils s’échelonneront sur une période de 10 à 12 semaines.

«La première grosse étape à franchir, c'est vraiment de creuser la première couche de sol qui est quatre mètres de profondeur sur 110 mètres de long, a expliqué le porte-parole de la ville de Saguenay, Dominic Arseneau. Parce qu'une fois que cela va être fait, le risque de grand glissement de terrain qui causerait une grande coulée argileuse qui emporterait le quartier au complet disparaît.»

Lundi matin, un chemin a été aménagé sur la 8e avenue pour permettre à la machinerie de circuler. Cet aménagement a nécessité le déplacement de blocs de bétons et d’une partie de la digue d’asphalte concassée. Il fallait d’abord s’assurer que tout soit sécuritaire.

«On est encore en état de sinistre imminent, a ajouté le porte-parole. Ce sera le cas tant que les travaux ne seront pas terminés. C'est pourquoi il y a vraiment un seul chemin d'accès et de sortie du chantier.»

Les travaux se feront en trois phases. Ils sont décrits par Dominic Arseneau comme «un escalier géant».

«Il faut creuser une première couche de sol, ça crée la première marche [et ainsi de suite]. Une fois que c'est fait, il y a la mise en place d'un tapis rocheux pour drainer l'eau à terme», a expliqué Dominic Arseneau.

Seulement quatre à cinq travailleurs pourront accéder au chantier. L’un sera chargé d’opérer la pelle mécanique, l’autre le camion qui chargera et déchargera de la terre, un ingénieur géotechnique surveillera le moindre mouvement de sol et un contremaître sera également sur place. Au besoin, un cinquième travailleur pourrait être requis. Un total de 26 250 mètres cubes de terre sera nécessaire. Entre 50 et 100 camions par jours circuleront dans le secteur pendant les travaux.

Les travaux devraient commencer cette semaine, selon le porte-parole de Saguenay. «Je ne peux pas vous promettre que le premier coup de pelle d'excavation va être donné aujourd'hui, mais c'est sûr que ça va commencer cette semaine, le temps d'emménager le chemin. Mercredi ou jeudi au plus tard c'est sûr que ça va commencer», a-t-il mentionné.

Impatients de retourner à la maison

Pour certaines des 165 personnes qui résidaient dans le secteur, l’impatience commence à se faire sentir.

«Je ne vous dirai pas ce que je pense parce que je suis découragé de la gestion de la situation. Ça fait un mois que ça devrait être commencé», a dit un résident évacué de la 8e avenue, Gilles Fortin.

Les propriétaires des cinq résidences qui devront être démolies disposeront de plages horaires qui varient de 20 minutes à 48 heures pour aller récupérer des effets personnels. La date de récupération de leurs biens demeure inconnue.

«Forcément ce sera relativement tôt dans le processus, car les résidences sont dans le haut du talus et on creuse du haut vers le bas», a indiqué le porte-parole Dominic Arseneau.

Deux résidences en bas du talus sont toujours sous analyse. Leur sort demeure en suspens jusqu'à la fin des travaux.