Jennifer Abel et David Lemieux partagent une première photo de leur fils

Jennifer Abel et David Lemieux sont devenus parents du petit Xander en mai dernier, mais c'est aujourd'hui qu'ils ont choisi de faire les présentations officielles avec leurs abonnés.

Un peu plus tôt ce lundi, la plongeuse et le boxeur ont partagé un premier cliché de famille où l'on peut voir la binette de leur bébé, qui est né ce printemps.





«Le 01/08/2021 , je performais mes derniers plongeons. 1 an plus tard, je vous présente mon bébé Xander. C'est incroyable comment la vie fait bien les choses. Il est si doux et si fort, sa curiosité pique la mienne a devenir une meilleure personne à chaque jour. Je t'aime mon koko bear», a écrit la fière maman en guise de légende.



Plusieurs amis et abonnés de la médaillée olympique ont souligné à quel point son enfant était son portrait tout craché! Êtes-vous d'accord?



Depuis l'arrivée de leur fils, les parents ont partagé à l'occasion des souvenirs en famille, mais toujours en prenant bien soin de cacher le visage du poupon.





Rappelons que Jennifer et David sont fiancés. En effet, il y a un an, lors de son retour de ses derniers jeux Olympiques, Jennifer Abel a reçu la grande demande de la part de son amoureux, qui lui réservait toute une surprise à son arrivée à l'aéroport Pierre-Elliot Trudeau.