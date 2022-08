Les jeunes Canadiens ont une vie sexuelle plus risquée depuis la pandémie

Le pourcentage de jeunes Canadiens sexuellement actifs qui n’utilisent jamais de préservatifs a doublé au cours des trois derniers mois par rapport à la période pré-pandémique, selon un récent sondage.

• À lire aussi: La Conférence internationale sur le sida au Palais des congrès ce week-end

• À lire aussi: La prolifération des ITSS bientôt chose du passé?

Un total de 33 % des jeunes sexuellement actifs ont déclaré que la pandémie les avait rendus plus aventureux sexuellement. Le sondage, mené, pointe ainsi une forte susceptibilité des jeunes à se placer dans des situations de vie dangereuses.

L’enquête publiée le 25 juillet pour le compte de l’organisme de prévention du VIH LetsStopAIDS révèle également que plus de 52 % des répondants ont continué à avoir des relations sexuelles avec des partenaires de différents ménages pendant les confinements.



Risques d’ITS

Au cours des trois derniers mois, 28 % des jeunes ayant reçu un diagnostic d’ITS (Infection Transmissible Sexuellement) n’avaient reçu aucun traitement.

L’organisme remarque que les ITS se propagent de façon agressive dans le Canada en raison de campagnes de dépistage et de prévention mises de côté pendant la pandémie.

LetsStopAIDS note également que les cas de gonorrhée dans le Nouveau-Brunswick ont quintuplé entre 2020 et 2021 puis triplé au cours des premiers mois de 2022 et que la Saskatchewan a connu une augmentation de 29 % des cas de VIH en 2021 par rapport à 2020.

Par ailleurs, selon ce rapport, seulement 26 % des jeunes connaissent la PrEP, le traitement préventif pour les personnes très exposées au VIH.



Rencontres en ligne

Une grande partie de ces jeunes Canadiens, soit 64 %, ont déclaré que la pandémie avait accru leur intérêt pour les rencontres en ligne. Ils sont 43 % à avoir admis envoyer plus de photos de nus pendant les confinement

Autre fait notable, une majorité d’entre eux, soit 74 % des jeunes, ont déclaré s’inquiéter de la pandémie l’impact sur leur santé mentale.

LetsStopAIDS plaide ainsi, à travers ce rapport, en faveur de plus de recherche et de campagnes éducatives afin de promouvoir des rapports sexuels protégés, la prévention des ITS/VIH et un soutien accru en santé mentale pour les jeunes Canadiens.

Le sondage a été mené en ligne auprès de 1018 jeunes au Canada âgés de 18 à 24 ans.