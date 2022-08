«On ne peut pas faire notre deuil» -Mélissa Fortier-Provencher

La sœur de Cédrika Provencher, Mélissa Fortier-Provencher s’est exprimée avec beaucoup d’émotions 15 ans après la disparition de sa sœur, dans une touchante entrevue en direct sur les ondes de LCN, lundi.

• À lire aussi: 15 ans plus tard, le meurtre de Cédrika Provencher reste impuni

• À lire aussi: 15 ans après, les proches de Cédrika se remémorent les événements

• À lire aussi: L’infinie tristesse d’un père qui garde espoir

«Il y a encore quelqu’un qui n’a pas été arrêté pour le meurtre de ma sœur. On est encore dans l’inconnu, et on essaye encore d’avoir des informations pour nous aider à avancer et pouvoir faire un deuil. On ne peut pas faire de deuil tant qu’il n’y a pas d’accusation devant les tribunaux», exprime avec beaucoup d’aplomb la femme.

Elle demeure déçue et troublée de savoir que le meurtrier de Cédrika n’a toujours pas fait face à la justice.

«15 ans plus tard, il y a encore quelqu’un qui a tué un enfant qui court dans nos rues. On peut s’imaginer d’autre chose aussi. Cette personne est encore en liberté, peut encore respirer, vivre sa vie», déplore-t-elle.

Elle sait que même si elle s’adressait une fois de plus au meurtrier, son appel resterait sans réponse.

«Après 15 ans, je sais que ce n’est pas lui qui va se rendre.»

Elle espère toutefois qu’une information, si petite soit-elle, puisse aider à déposer des accusations contre le responsable.

La jeune femme, qui est aujourd’hui maman, demeure perturbée par le drame qui a bouleversé son enfance.

«Devenir maman a été la plus belle chose de ma vie, sauf que ça apporte un lot d’inquiétudes avec tout ce qui s’est passé. C’est un devoir de la protéger [sa fille] pour que ça ne se reproduise pas. C’est une peur que moi je vis, que quelque chose comme ça se reproduise. Ce n’est pas juste Cédrika Provencher. Il y a d’autres enfants, d’autres adultes...»

Elle se souvient de sa sœur, une enfant souriante qui aimait aider tout le monde. Cédrika aurait eu 24 ans aujourd’hui.

«Je pense qu’elle aurait tout fait pour aider les autres. Elle en aurait sûrement fait un métier. Je suis sure qu’elle aurait été une superbe maman, une superbe tante, une superbe sœur pour ses deux frères aussi», laisse-t-elle tomber avec la voix étranglée par l’émotion.

***Voyez son entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.***