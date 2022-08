Pourquoi Biden est-il de nouveau positif à la COVID?

Pourquoi le président américain a -t-il à nouveau été testé positif à la COVID ce week-end? Joe Biden a pourtant été négatif pendant quatre jours après avoir été contaminé le 21 juillet dernier. A-t-il contracté le virus une nouvelle fois?

Traité avec le médicament Paxlovid, Biden a vu sa charge virale baisser considérablement, toutefois, dès l’arrêt du traitement, celle-ci a augmenté à nouveau.

Le médecin du président, Kevin O’Connor a parlé dans sa lettre diffusée en fin de semaine de «rebond de positivité», certains experts parlent plutôt de persistance de positivité.

«Il n'a pas été recontaminé, c'est un rebond de son propre virus», a indiqué Bruno Megarbane, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris en entrevue à BFMTV.

Le médecin de Biden ajoute: «un rebond de positivité est observé chez un petit pourcentage de patients traités avec le Paxlovid».

L’antiviral Paxlovid agit en diminuant l’habileté du SARS-CoV-2 à se répliquer, et empêche aussi de développer une forme grave de la maladie.

Ainsi, lorsque le président américain a cessé le Paxlovid, le virus a recommencé à se multiplier, expliquant le retour aux tests positifs.

Selon une rechercher américaine, environ 2% des patients traités avec le Paxlovid expérimentent un tel rebond de la charge virale.

Si le médicament empêche de développer une forme grave de la maladie, il ne réduit pas la durée de positivité d’une personne contaminée, et donc le potentiel de contagiosité.

Les personnes de plus de 60 ans mettent plus de temps à voir leur charge virale diminuer, et donc peuvent tester positif beaucoup plus longtemps. Les variants de la COVID ont aussi tendance à rester plus longtemps.

Âgé de 79 ans, Joe Biden est contaminé depuis 11 jours.