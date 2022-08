Retour à la normale pour l’aéroport de Mont-Joli

Après deux mois de chantier, la piste d'atterrissage principale de l'aéroport régional de Mont-Joli est à nouveau accessible.

Six semaines d'attente auront été nécessaires à l'agrandissement du tarmac et la réfection du pavé de la piste d'atterrissage principale, qui s'étale sur 6000 pieds.

«Nous sommes très heureux d'entamer la phase du tablier, là où on va pouvoir stationner le double d'avions. Nous sommes dans les temps et dans les montants d'argent donc c'est une bonne nouvelle pour la région», a soutenu la directrice générale de l'aéroport, Chantale Duchesnes.

Une somme de 11 millions $ a été investie dans ces travaux, entièrement financés par le gouvernement fédéral de Justin Trudeau.

Depuis la mi-juin, plusieurs avions ont été redirigés vers les aéroports régionaux de Rivière-du-Loup, Rimouski et Matane, qui possèdent une piste d'atterrissage assez longue pour les accueillir.

Une situation encourageante

La situation chaotique à l'aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, où les voyageurs qui arrivent se retrouvent sans bagage, s'améliore. Les répercussions sur l'Est-du-Québec sont beaucoup moins grandes qu'il y a quelques semaines.

«Malheureusement, nous avons vu beaucoup de vacanciers et de personnes étrangères avec des bagages perdus. Ici, à Mont-Joli, nous n’avons eu aucun bagage perdu à notre aéroport et on espère que ça se poursuivre en ce sens», a ajouté Mme Duchesnes.

Au chapitre des retards et des annulations, l'aéroport de Mont-Joli constate une nette amélioration avec certaines compagnies.

Toutefois, des voyageurs internationaux sont toujours aux prises avec des manques de correspondance ou encore la perte de bagages.

D'autres phases de travaux sont à venir pour l'aéroport de Mont-Joli, entre autres l'agrandissement du garage et l'aménagement des bâtiments extérieurs.