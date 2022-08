Retour de Maripier Morin: vague de soutien pour Safia Nolin

Des artistes québécois et français ont manifesté leur appui à Safia Nolin, qui a décrié en fin de semaine sur Instagram le retour à la vie publique de celle qu’elle a dénoncée publiquement il y a deux ans, Maripier Morin.

Cœur de pirate, Arnaud Soly, Elisapie, Antoine Corriveau, Simon Boulerice, Varda Étienne, Mathieu Cyr, Jessie Nadeau et Tranna Wintour comptent parmi les artistes connus du public qui ont témoigné de l'amour et du soutien à Safia Nolin sur sa publication Instagram, samedi soir.

«De tout cœur avec toi et tu le sais. Je t’aime, garde la tête haute et fière. Solidaire, je suis et resterai», lui a notamment écrit Varda Étienne.

Le soutien est aussi venu de France. L’auteure de bande dessinée Pénélope Bagieu, de même que les comédiennes Camélia Jordana et Nadège Beausson-Diagne, ont aussi publié un mot gentil sur sa publication, laquelle avait reçu plus de 17 500 mentions «J’aime» et généré plus de 1660 commentaires, lundi après-midi.