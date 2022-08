Sept-Îles: série de méfaits au lac des Rapides, des réparations s’imposent

Après une série de vols d’actes de vandalisme survenue la semaine dernière sur le site du lac des Rapides à Sept-Îles, en Côte-Nord, la Ville devra réparer des infrastructures et le club de ski de fond devra remplacer un véhicule tout terrain (VTT) volé.

Les vols et méfaits sont survenus lors de deux événements. D’abord, une table de pique-nique a été détruite à coup de scie mécanique dans la nuit du 26 au 27 juillet.

Le même traitement a été réservé à ces escaliers menant à un sentier pédestre. Le bois est resté sur place.

«C’était juste pour faire du vandalisme. Ce n’était pas pour utiliser des planches ou faire un feu, s’est désolé le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam. C’est des actes de bas niveau. C’est détruire pour détruire.»

Le lendemain, ce fut le tour du club de ski de fond Rapido et du club de vélo Norcycle de se faire vandaliser et voler.

«Ils ont coupé le cadenas de la barrière principale. Il y a une autre barrière, près des roulottes. Ils l’ont coupé également. Et ils ont coupé le cadenas ici», a indiqué à TVA Nouvelles le président du club de ski de fond Rapido, Gaétan Talbot, en pointant le conteneur où un VTT et une remorque ont été volés.

«Dans le fond, je considère que c’est la collectivité qui est atteinte, qui se fait voler, a-t-il déploré. On trouve ça extrêmement regrettable.»

Une plainte a été déposée à la Sûreté du Québec. Le club de ski de fond devra remplacer son VTT afin d’assurer l’entretien des pistes pour la saison prochaine.

«On est assuré dans l’ensemble, mais le 4 roues particulièrement ne l’était pas parce qu’il avait quand même un certain âge, a précisé Gaétan Talbot. À l’automne, on en a besoin pour se rendre dans les sentiers et faire du débroussaillage. Pour un organisme comme nous, ce n’est pas évident. Il va falloir qu’on trouve les fonds.»

Vandalisme récurrent à Sept-Îles?

La Ville songe à installer des caméras de surveillances sur le site.

«Ce que ça nous dit c’est qu’effectivement, il faut surveiller nos sites de plus en plus. On en a aussi, des actes de vandalisme sur d’autres installations en ville, a indiqué Patrick Gwilliam. On a 130 parcs et espaces vertes. On ne peut pas les surveiller tous en même temps.»

Gaétan Talbot souhaite que ces événements ne marquent pas une recrudescence des méfaits au lac des Rapides.

Le vandalisme coûte cher, autant en argent, qu’en heures de bénévolats.

«C’est moins pire depuis quelque temps, mais on a observé beaucoup de vandalisme dans les sentiers durant l’hiver. Les gens vont venir en motoneige, en 4 roues, en Jeep. On vit avec ça. On espère que les gens comprennent que c’est un club pour tout le monde», a dit M. Talbot.