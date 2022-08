«Si vous êtes une menace, nous allons vous éliminer», dit Biden

L'annonce de lundi intervient près d'un an après le chaotique retrait d'Afghanistan des forces américaines, qui avait permis aux talibans de reprendre le contrôle du pays vingt ans après.

«Nous disons encore clairement ce soir que peu importe le temps que cela prendra, peu importe où vous vous cachez, si vous constituez une menace contre notre population, les États-Unis vous trouveront et vous élimineront», a martelé Joe Biden.

«En tant que commandant en chef, il est de ma responsabilité de rendre l'Amérique sûre dans un monde dangereux. Les États-Unis n'ont pas cherché cette guerre contre le terrorisme, elle est venue à nous. Et nous avons répondu avec les mêmes principes et la même détermination qui nous ont façonnés de génération en génération. Pour protéger les innocents et défendre la liberté. Nous ne cédons jamais. Nous ne reculons jamais», mentionne-t-il plus tard dans son allocution lundi soir.

Voyez dans la vidéo située dans le haut de la page la déclaration du président des États-Unis.