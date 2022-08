Télétravail: des fonctionnaires insatisfaits du 2 jours obligatoire au bureau

Les conditions liées au télétravail des employés de la fonction publique du Québec, dont l’obligation de se présenter deux jours au travail, pourrait en inciter certains à vouloir changer d’emploi.

Selon l’enquête menée auprès de 567 employés du gouvernement québécois, menée par le Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, «l’impossibilité de télétravailler 100 % du temps est susceptible d’entraîner des départs vers des employeurs qui déploient des pratiques plus flexibles ou des départs hâtifs à la retraite».

Si les employés apprécient les avantages liés au télétravail, comme l’amélioration de la qualité de vie, qui surpassent les inconvénients, certains écueils demeurent.

«43,2% des personnes répondantes considèrent que leur supérieur immédiat ne connaît pas ou très peu leurs problèmes. Elles déplorent aussi le contrôle accru, le manque de connaissance de leurs besoins et l’effacement des frontières entre le travail et la vie personnelle. L’accueil et l’intégration des nouveaux employés figurent aussi parmi les enjeux soulevés. La formation, la reconnaissance, l’intégration dans l’équipe et le développement d’un sentiment d’appartenance sont également des éléments qui doivent être considérés à l’arrivée d’une recrue dans un contexte de télétravail, selon les personnes répondantes», fait savoir le syndicat dans son communiqué.

Par ailleurs, 25,6% des personnes sondées déplorent le fait que leur supérieur immédiat communique avec elles en dehors des heures de travail, ou s’attend à ce qu’elle soit disponible (22,5%).

Ainsi, le droit à la déconnexion pourrait faire l’objet de discussion dans la convention collective.

Par ailleurs, il est souligné que le télétravail n’a pas d’effet nuisible sur les attitudes positives envers l’organisation et l’employeur.

«Le degré de satisfaction au travail est supérieur à celui de l’engagement organisationnel, car les personnes répondantes se disent à 78,1 % satisfaites ou très satisfaites de leur travail. Les attitudes envers le ou la gestionnaire sont dans l’ensemble plus positives que celles envers l’organisation», fait-on savoir.

Malgré les discussions, l’employeur ne prévoit pas réévaluer sa politique de télétravail avant deux ans.