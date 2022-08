Un retour controversé

Maripier Morin effectue un retour dans l’œil du public et depuis plusieurs jours elle fait la promotion du film «Arlette» dans lequel elle campe le rôle principal.

Rappelons que la descente aux enfers de Maripier Morin a débuté à l’été 2020, lorsque Safia Nolin a révélé sur les réseaux sociaux avoir été mordue et insultée par l’animatrice.

Safia Nolin est sortie sur les réseaux sociaux le weekend dernier pour dénoncer son retour prématuré.

«Son retour ne me dérange pas», dit une dame questionnée par notre journaliste, Pascale Robitaille. «C’est une fille qui est sympathique, et elle a le droit de recommencer à vivre comme tout le monde.»

Pour les victimes, c’est un retour sur la place publique qui dérange et qui blesse.

«Comparativement à d’autres agresseurs qui ont été dénoncés, il y a comme une aura d’impunité autour de Maripier Morin qui est assez particulière», dit Mélanie Lemay, cofondatrice de Québec contre les violences sexuelles.

Safia Nolin a brisé le silence via sa page Instagram, disant que «deux ans plus tard, sa santé mentale, sa sécurité et sa carrière» sont toujours atteintes.

«L’histoire de Safia est poignante», dit Mme Lemay. «Elle, elle n’a pas le luxe ou le privilège de passer à autre chose, parce que la violence à son égard ne s’est jamais arrêtée.»

Les accusations contre Maripier Morin n’ont jamais été portées devant la justice.

«Pour le film, c’est de la bonne publicité,» s’exclame florence Brouillard, Directrice-Générale et associée de BROUILLARS et spécialiste en relations publiques. «Les gens vont assurément davantage aller voir le film , être plus curieux.»

Dans les cinémas, le long-métrage sera diffusé qu’il y ait controverse ou pas.

«La demande est là, la clientèle en parle, il ne faut pas punir toute cette production au détriment d’une personne», dit Sylvain Gilbert, directeur général de Cinémas Lido et Des Chutes.

Arlette prendra l’affiche partout en province dès le 5 août.