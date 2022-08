5 révélations du procès Depp-Heard

Le procès opposant Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard, dont le verdict a été rendu le 1er juin dernier, a été suivi par des millions de personnes. Lundi, le document de cour de 6000 pages a été dévoilé au grand public, a rapporté Deadline. Voici quelques éléments qui n'ont pas été mentionnés durant les procédures judiciaires.

Authenticité de certaines preuves

Durant le procès, l’équipe de Depp a remis en question l’authenticité des photos fournies par Heard, où on pouvait y voir des blessures qui auraient été infligées par l’acteur. Mais, l’équipe d’Amber Heard a également fait la même chose avec les photos soumises par l’interprète des Pirates des Caraïbes. En faisait référence aux métadonnées, la prise et la modification des images dataient du 22 juillet 2019, alors que Johnny Depp disait qu’elles avaient été effectuées en mars 2015. Finalement, le juge a refusé ce qu’avançait l’équipe de l’actrice par manque de preuves.

Photos osées

Selon l’équipe d’Heard, les avocats défendant Johnny Depp voulaient inclure des informations personnelles impertinentes au procès. Celles-ci étaient des photos nues et osées de l’actrice lorsque cette dernière était une danseuse, en sous-entendant qu’elle était une escorte. Les photos n’ont jamais été utilisées.

Messages textes échangés avec Marilyn Manson

En 2016, Manson a écrit à Depp qu’il était dans une situation «amber 2.0». «Je suis en train de lire beaucoup sur ça et sur la sociopathie. C’est réel, mon frère!», a répondu Depp. L’amitié entre les deux a d’ailleurs été mentionnée lors du procès, mais les textos n’ont jamais été utilisés. Les avocats craignaient que l’acteur soit reconnu coupable par association.

L’historique médical de Depp

Même si les problèmes de consommation de Johnny Depp ont été abordés pendant le procès, des détails ont été omis, dont sa prise de certains médicaments tels que le Valtrex, le Nexium et le Cialis.

Si Amber Heard avait gagné

En novembre 2020, les avocats d’Heard ont demandé à Depp comment il réagirait si le jury, composé de sept personnes, penchait plus en faveur de son ex-femme.

«Ça peut être l’opinion d’une personne, ça peut être l’opinion de 200 personnes ou de 1000, et ils peuvent croire aux actions que je n’ai pas faites. C’est de la fiction et j’espère que les gens vont écouter la vérité et comprendre que c’est la vérité», a-t-il dit.