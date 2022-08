Attention aux plantes toxiques!

La municipalité de Chambord, au Lac-Saint-Jean, veut rappeler aux résidents de se méfier des plantes toxiques, après que le panais sauvage ait gagné du terrain.

«Ce n’est pas seulement les pissenlits qui poussent partout, on en a trouvé un certain nombre un peu partout de panais sauvages. Il y en a près du parc et aussi tout le long de la véloroute des bleuets. Elles sont près des routes et des chemins de fer», a confirmé le maire de Chambord, Luc Chiasson.

Cette plante phytotoxique est nocive et provoque beaucoup d'inquiétude. Le maire souhaite les retirer rapidement, mais ce n'est pas un jeu d'enfant. «On a contacté le ministère de l’Environnement pour savoir quelle action poser, il faut vraiment les retirer à la racine pour éviter qu’elle se reproduise», a ajouté le maire.

Les panais sauvages ne sont pas les seules plantes toxiques du Saguenay. Un autre type de plante phytotoxique y est bien installée: la berce du Caucase. «Depuis plusieurs années, il y a en a. Les clients viennent me voir. On en voit chaque année. Il n'y avait pas ça il y a 10, 15 ans», a indiqué Mathieu Ouellette, propriétaire de la pépinière Borealis.

En cas de contact avec ces plantes, des rougeurs, des cloques et des brûlures pourraient apparaître.

Il est important de nettoyer la zone avec du savon et de rincer abondamment.