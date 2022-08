Date de péremption sur les aliments: «moins on gaspille, plus on conserve nos sous»

Alors que les supermarchés britanniques Waitrose ont annoncé lundi retirer les dates de péremption sur 500 produits pour limiter le gaspillage, pourrait-on s’attendre à la même chose au Québec?

«En Europe, il y a une loi qui a été adoptée qui vise à améliorer la façon comment communiquer l’information par rapport aux dates de péremption, donc il y a une date de fabrication et des instructions sur la durée de conservation des aliments. On peut déjà le voir (au Québec) dans les produits de conservation plus courte comme la viande hachée, par exemple», a expliqué Louise Hénault-Ethier, directrice du Centre Eau Terre Environnement de l’INRS.

Au Québec, le gaspillage alimentaire représente environ 4% des émissions de gaz à effet de serre.

«C’est une bonne nouvelle de s’attaquer au gaspillage alimentaire. [...] Selon les Nations Unies, si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième plus grand émetteur dans le monde. Donc, n’importe quelle action qui vise à contrer le gaspillage alimentaire est cohérente pour le climat», a-t-elle estimé.

Un avantage financier

«C’est aussi bon pour le portefeuille des consommateurs. Il y a une étude du Conseil National Zéro Déchet qui indique que ce sont plus de 1000 $ par année qui sont perdus par les ménages à cause du gaspillage alimentaire. Moins qu’on gaspille, plus qu’on conserve nos sous, ça peut vraiment aider dans le contexte économique qu’on vit actuellement», a souligné Mme Hénault-Ethier.

Selon elle, il faudrait se fier davantage à nos sens et à notre jugement pour déterminer si un produit alimentaire est toujours consommable ou pas «plutôt que de se fier à une date qui n’a pas été conçue pour s’assurer de la salubrité des aliments».

«Si on prend l’exemple d’un yogourt, s’il y a une apparence saine, il est probablement encore bon après la date [s’il a été bien conservé]», a détaillé la directrice.

