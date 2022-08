Faible taux de vaccination chez les moins de 5 ans en Gaspésie

En date de vendredi, seulement huit enfants de 0 à 5 ans ont reçu leur vaccin contre la COVID-19 en Gaspésie.

Par MRC, cela représente trois enfants dans la Baie-des-Chaleurs, deux en Haute-Gaspésie, un seul dans la Côte-de-Gaspé, et deux dans la MRC de Rocher-Percé.

Au Bas-Saint-Laurent, les chiffres sont légèrement plus élevés, mais demeurent modestes: 68 enfants de 0 à 5 ans ont reçu leur première dose, tandis que 150 rendez-vous supplémentaires sont prévus d’ici la fin du mois.

Rappelons toutefois que la vaccination des jeunes enfants n’a débuté que la semaine dernière et qu’elle n’est pas disponible tous les jours. Il faut également préciser que la vaccination des enfants de 0 à 5 ans n’est pas une recommandation de la santé publique, mais plutôt une offre aux parents.

«Ce qu’il faut rappeler aux parents, c’est que c’est une offre de plus qui leur est proposée, a expliqué Gilles Turmel, porte-parole au CISSS du Bas-Saint-Laurent. C’est normal que les parents aient beaucoup de questions. D’ailleurs, lorsqu’ils vont se présenter en clinique de vaccination avec leurs enfants, il y a une soixantaine de personnes au sein du Bas-Saint-Laurent qui ont été spécialement formés pour répondre aux questions des parents.»

Notons par ailleurs que 54 % des adultes âgés de 60 ans et plus au Bas-Saint-Laurent ont reçu leur quatrième dose de vaccin contre la COVID-19. C’est trois points de pourcentage de plus que la moyenne provinciale. Entre 200 et 400 doses par jour sont administrées dans la région.