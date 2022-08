Festivités de la Fierté: la réalité virtuelle pour sensibiliser

Dans le cadre des festivités de la Fierté, le public sera invité à se mettre dans la peau de personnes LGBT, grâce à des ateliers de réalité virtuelle.

• À lire aussi: Le festival Fierté Montréal de retour en août

Les ateliers, développés par la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, ont pour objectif de sensibiliser les participants aux micro-agressions et comportements inappropriés.

«Dans les scénarios qu’on présente, on n’est pas dans de grandes agressions. Parce que les micro-agressions, que les gens ne comprennent pas très bien, ce sont des situations qu’on voit souvent apparaitre dans nos vies», a expliqué Jasmin Roy, président de la fondation éponyme.

Quatre scénarios sont présentés au public dans le cadre de ces ateliers de réalité virtuelle. Dans chacun d’eux, le spectateur se retrouve comme spectateur lors d’une mise en situation. Au cours de la première, par exemple, nous observons une discussion, à partir du siège passager d’une voiture, entre une conductrice et sa conjointe, assise à l’arrière.

Le spectateur n’a toutefois aucun contrôle sur les actions qui se dérouleront, l’expérience étant uniquement «cinématographique», et n’incorporant donc pas des éléments d’interactivités comme le font les jeux vidéo.

Photo Agence QMI, Félix Lacerte-Gauthier

«Ce sont des expériences qui sont difficiles à démontrer en témoignage. C’est pour ça qu’on voulait le faire de cette façon-là», a indiqué M. Roy. Il estime que l’évolution des technologies et des mentalités fait en sorte qu’il est maintenant possible de proposer le visionnement au public.

Après chacune des quatre présentations, une courte séance de discussion est proposée aux participants.

«Ce qu’on favorise dans notre approche, c’est de développer les compétences relationnelles et émotionnelles», a résumé M. Roy.

L’initiative a notamment pu bénéficier d’une collaboration de la Ville de Montréal, entre autres partenaires.

«Je trouve ça extraordinaire que la technologie soit mise au service du développement de l’empathie. Montréal, on veut se positionner comme endroit où on peut vivre, peu importe qui on est. Pour ça, il faut mettre un environnement propice, et ça passe par l’éducation», a dit le conseiller municipal pour Projet Montréal Robert Beaudry.

Dans la peau d’une personne LGBT sera présenté les 3, 4 et 5 août, à la Place du Village. Par la suite, il sera possible pour différentes organisations de contacter la Fondation pour présenter l’atelier à leurs membres.