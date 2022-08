La fille de la victime de Sorel-Tracy livre un hommage touchant

Le décès de Audrey-Sabrina Gratton, cette mère de famille de 43 ans qui aurait été froidement assassinée par son ex-conjoint dans son domicile de Sorel-Tracy, continue de semer la consternation dans la communauté, en commençant par la fille de la victime grandement endeuillée.

Trinity Gratton-Thériault n’en est pas à son premier deuil; son père est décédé il y un an dans un accident de VTT.

Via le réseau social Facebook, elle rend hommage à sa mère de façon vibrante.

«J’espère que tu vas aller voir papa pour lui dire à quel point je l’aime et qu’on s’ennuie, j’espère aussi que tu vas veiller sur moi comme papa me donne du courage depuis un an. Je n’oublierais jamais nos folies, nos souvenirs, nos projets et nos soirées de filles», a-t-elle écrit.

Le voisinage est sous le choc

Les voisins de Audrey-Sabrina Gratton sont sous le choc depuis les évènements tragiques, comme le témoigne une résidente.

«J’ai entendu un cri effrayant, à glacer le sang. Je n’ai même pas osé sortir dehors, puisque j’étais tellement anéantie. J’ai eu un choc. J’ai réagi comme si c’était ma meilleure amie», raconte-t-elle.

Selon nos informations, la femme aurait été enduite d’essence, puis brûlée par le suspect, qui a été arrêté quelques minutes après le drame.

Le suspect de 34 ans demeure dans un état critique; il a subi plusieurs brûlures.

La SQ considère le décès de la femme comme une mort suspecte.