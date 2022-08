Le Canada finance un programme de l'ONU pour augmenter le stockage de céréales ukrainiennes

Le Canada va financer à hauteur de 40 millions de dollars un projet de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant à compenser en partie la destruction d'équipements de stockage des céréales à cause de la guerre en Ukraine, a annoncé la FAO mardi.

«L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) vient d'inaugurer un nouveau projet de 40 millions de dollars américains (39,2 millions d'euros, ndlr) financé par le Canada et destiné à corriger l'insuffisance des capacités de stockage de céréales en Ukraine», indique l'agence de l'ONU dans un communiqué.

Ce financement devrait permettre «de stocker 2,4 millions de tonnes de céréales supplémentaires entre 2022 et 2023, et prévoit un apport d'équipements techniques auxiliaires», ajoute-t-elle, alors que s'ouvre la période décisive des moissons des cultures d'hiver (céréales, graines oléagineuses).

«Selon le gouvernement ukrainien, sur une capacité de stockage totale de 75 millions de tonnes, 14% des équipements sont endommagés ou détruits, 10% sont situés dans les territoires occupés par la Russie et 30% sont pleins de 22 millions de tonnes issues des récoltes 2021 qui attendent leur exportation», depuis les silos des ports de la mer Noire notamment, résume la FAO.

Avec ce financement, l'ONU «apportera des solutions temporaires et permanentes au stockage des céréales en fournissant notamment des manchons à grains en polyéthylène, des engins de chargement et déchargement et des unités modulaires de stockage longue durée» pour de petites et moyennes exploitations sur une grande partie du territoire, détaille dans le communiqué Pierre Vauthier, chef du bureau de pays de la FAO pour l'Ukraine.

Cette aide s'ajoute à une précédente enveloppe de 17 millions de dollars apportée début juillet par le gouvernement japonais afin «d'assurer le stockage d'un million de tonnes de céréales».

L'objectif de la FAO est de compenser une partie des pertes de capacités de stockage liées au conflit, à hauteur de 4,07 millions de tonnes, soit «25% du déficit de stockage national estimé à 16 millions de tonnes en 2022-2023».

L'organisation internationale, qui a à ce stade levé 70,4 millions de dollars via ses programmes d'aide à l'Ukraine, estime que «110 millions de dollars américains supplémentaires sont nécessaires d'urgence pour venir en aide aux ménages en situation de précarité dans les zones rurales».