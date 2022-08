Le retour de l'Orchestre Métropolitain au pied du mont Royal

Pour la première fois depuis 2019, l’Orchestre Métropolitain de Montréal revient au pied du mont Royal pour un concert gratuit.

Yannick Nézet-Séguin dirige ce spectacle qui a pris pause pendant les deux dernières années de pandémie.

Le PDG de l’Orchestre Métropolitain, Jean R. Dupré, souligne avec joie le retour de l’évènement.

«Dame Nature est de notre côté. Les gens vont être au rendez-vous, ça fait trop longtemps que les gens ne sont pas sortis», dit-il.

Au menu pour le spectacle en plein air, une pièce maîtresse de Beethoven.

«On veut faire découvrir autre chose et cette année, on met l’accent sur les femmes et sur des compositeurs qui ont été oubliés dans les dernières années. On va jouer une pièce d’une femme d’origine autochtone. Les pièces vont enchanter les gens», souligne-t-il.

Pour M. Dupré, cette représentation estivale a une signification particulière.

«Ce qu’on aime, c’est faire du bien. L’OM aime aller à la rencontre des gens. On a besoin de se rapprocher encore plus de notre public. L’important, c’est de faire redécouvrir aux gens à quel point la musique classique fait du bien», évoque-t-il.

