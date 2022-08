Le studio québécois Squeeze acquis par le groupe Cinesite

Le studio d’effets visuels et d’animation Cinesite a annoncé, mardi, avoir acquis une participation majoritaire dans le studio québécois d'animation et de capture de mouvement Squeeze.

Cette acquisition permettra à Cinesite «d’accroître son offre de contenu et de services d'animation sur les marchés internationaux tout en ajoutant des capacités de capture de mouvement et Unreal au groupe afin de servir l’industrie des jeux vidéo et du film», a fait savoir l’entreprise basée à Londres, dans un communiqué.

Fondé en 2011, Squeeze collabore avec des marques telles que Disney, Marvel, Universal, Illumination, Supercell, Warner et Ubisoft. L’entreprise située à Montréal et à Québec a notamment produit «Cracké», une émission animée qui a été diffusée dans 210 pays et cumulée plus de 600 millions de vues sur les plates-formes numériques.

«Squeeze est un ajout fantastique. Non seulement pour sa série originale animée à succès, Cracké, et son portefeuille d’animation de réputation internationale, mais aussi pour son envergure, ses capacités de capture de mouvement et l’opportunité de renforcer le dynamisme du groupe à Montréal en tant qu’acteur clé dans le domaine du divertissement familial», a déclaré Antony Hunt, PDG du groupe Cinesite.

De son côté, Denis Doré, le PDG de Squeeze estime que son entreprise partage avec Cinesite «une vision commune de la création et de la commercialisation de contenus d'animation originaux».

«En plus de nous aider à renforcer notre position de leader auprès de nos partenaires élites de l'industrie du divertissement, cette collaboration permettra à nos talentueux artistes de s’épanouir et de développer davantage des personnages plus vrais que nature», a affirmé M. Doré.

L'équipe de direction actuelle de Squeeze continuera à diriger l'entreprise, qui conservera également sa marque et son centre de création, a-t-on précisé.

Il y a quelques semaines, Cinesite avait annoncé avoir mis la main sur le studio montréalais L’Atelier Animation.

Squeeze est le cinquième studio à rejoindre le groupe Cinesite après Image Engine en 2015, Nitrogen Studios en 2017, le studio VFX allemand Trixter en 2018.