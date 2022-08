Réconciliation: les évêques catholiques prépareront un nouveau plan d’action

La Conférence des évêques catholiques du Canada a l’intention de dévoiler un nouveau «plan d’action» visant à aider au processus de guérison des autochtones du Canada, comme le leur a demandé le pape François 1er lors de sa visite la semaine dernière.

Parmi les demandes des autochtones figurent notamment une plus grande transparence dans la gestion des archives des pensionnats indiens ainsi que le possible rapatriement d’artéfacts gardés au musée du Vatican.

Des engagements en ce sens avaient déjà été annoncés l’année dernière, lors de l’assemblée plénière annuelle qui faisait suite à un été ponctué de découvertes de sépultures d’enfants autochtones sur les sites de divers pensionnats.

Par ailleurs, les évêques se sont dits «très heureux» de la visite historique du pape François 1er, qui «représente une étape importante sur le chemin de la guérison et de la réconciliation».

«Dans ses diverses allocutions publiques et privées, il a présenté des excuses sincères et solennelles aux peuples autochtones au nom de l’Église catholique, a fait part de son admiration pour la culture et la spiritualité autochtones, a exprimé sa profonde tristesse face à l’impact durable de la colonisation, a reconnu l’impact catastrophique du système des pensionnats et a demandé pardon pour les abus, y compris les abus sexuels, qui ont été commis par des membres de l’Église», ont-ils déclaré dans un communiqué vendredi.

Les excuses du pape, émises lors d’un discours à Edmonton, avaient été jugées comme étant «insuffisantes» par de nombreux leaders autochtones à travers le pays, car il n’y avait pas mention des crimes sexuels commis envers les enfants dans ces établissements.

Le ministre des Affaires autochtones Marc Miller était du même avis, jugeant qu’il y avait certains «écueils» dans le discours du pape à ce sujet.

Semblant avoir entendu les critiques, François 1er s’est rattrapé lors de son passage à Québec en demandant le pardon pour les crimes sexuels commis à l’endroit des enfants.

«L'Église au Canada a commencé un nouveau parcours, après avoir été blessée et choquée par le mal perpétré par certains de ses enfants. Je pense particulièrement aux abus sexuels commis contre des mineurs et personnes vulnérables, des scandales qui appellent des actions fortes et un combat irréversible», avait-il déclaré.