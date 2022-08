«Sortez-moi d'ici» : destination dévoilée

C’est en plein cœur de la jungle du Costa Rica, en Amérique centrale, que la nouvelle téléréalité de TVA, «Sortez-moi d’ici», installera son camp de base l’hiver prochain.

De passage à l’émission «Sucré Salé», mardi soir, les animateurs Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion en ont fait l’annonce.Adaptée du format britannique «I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!», «Sortez-moi d’ici», mettra à rude épreuve des personnalités québécoises populaires qui ont accepté de prendre part à l’aventure. Jour et nuit, elles devront relever des défis pour espérer améliorer leur sort, où, dans cette forêt tropicale, elles vivront.

PHOTO COURTOISIE

Entourés de serpents et d'insectes de toutes sortes, les célèbres campeurs auront à vivre 24 heures sur 24 dans la jungle et à dormir à la belle étoile. Ils devront également se nourrir presque exclusivement de riz et de fèves, en plus d’être à la merci de Dame Nature.

La célébrité gagnante mettra la main sur 100 000 $ qui sera remis à une cause qui lui tient à cœur.

Produite par Productions Déferlantes en collaboration avec Québecor Contenu, «Sortez-moi d’ici» sera présentée à TVA et TVA+ dès l’hiver prochain.