Agropur: l’entente de principe adoptée par les travailleurs

Les quelque 250 employés de l’usine Agropur à Granby ont accepté mercredi l’entente de principe conclue entre le syndicat et l’employeur dimanche.

L’entente de principe a été acceptée à 73 % lors d’une assemblée tenue mercredi matin. Rappelons qu’une grève avait été déclenchée par le syndicat le 29 juin dernier en réaction aux demandes patronales qui touchaient 32 des 33 articles de la convention collective.

«Finalement, l’employeur a retiré la quasi-majorité de ses demandes, dont une demande majeure au niveau des heures de travail. On est aussi allé chercher des demandes salariales», a déclaré Bernard Cournoyer, coordonnateur régional à la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), à l’Agence QMI.

Ainsi, la nouvelle convention collective, qui viendra à échéance le 23 juillet 2026, contient des augmentations salariales d’environ 14,5 % sur cinq ans, soit entre 2,5 % et 3,5 % chaque année.

Les parties se sont aussi entendues pour quelques amendements comme l’ajout d’un congé sabbatique, modification de la période de choix de vacances estivales, la majoration de certaines primes et allocations et des avances salariales en cas d’absence invalidité.

«Il y avait une clause d’indexation à l’inflation qui faisait partie de la convention collective et que l’employeur voulait retirer, mais finalement cet article-là est resté», a ajouté M. Cournoyer.

Même si l’entente convient à la majorité des membres, le coordonnateur à la CSD a toutefois confié que «d’autres [syndiqués]auraient aimé rester [en négociation] pour aller chercher davantage».

Il estime par ailleurs que «la plus grande victoire dont les gens ont parlé c’est la solidarité. Ils se sont rendu compte que quand ils étaient tous ensemble, ils étaient plus forts, et que ça allait servir de leçon pour le futur».

Les activités de l’usine reprendront à leur pleine capacité «au courant des prochaines semaines», a fait savoir le syndicat par communiqué.