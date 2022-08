Beyoncé retire le son de Kelis de son nouvel album

Beyoncé a retiré une son du tube de 2003 de Kelis «Milkshake» du titre «Energy» présent sur son album «Renaissance».

Kelis a reproché à Beyoncé ainsi qu’à Pharrell Williams et Chad Hugo, qui ont signé et produit «Milkshake» et sa chanson «Get Along with You» de 1999, de ne pas l'avoir prévenue avant d'interpoler les deux chansons sur «Energy».

On parle d'interpolation lorsqu'une chanson fait référence à une autre, au lieu d’un sample direct. L’accroche «la la la» de «Milkshake» était initialement utilisée en arrière-plan vers la fin de «Energy», mais elle a été retirée. Cependant, l'interpolation de la batterie de «Get Along with You» est toujours présente sur le morceau.

Les mises à jour ont été remarquées sur les services de streaming, notamment Spotify, Tidal et Apple Music, mardi soir.

Sur les réseaux sociaux, Kelis avait reproché à Beyoncé de lui avoir manqué de respect en n'ayant pas eu la «décence commune» de la contacter au sujet des interpolations.

Cependant, la superstar de la pop n’était pas tenue d’obtenir la permission de Kelis, car elle n’a pas écrit les chansons et n’en possède pas les droits d’auteur. Williams et Hugo, qui ont signé les deux titres de Kelis, sont crédités sur «Energy».

C’est la deuxième mise à jour que Beyoncé apporte à Renaissance depuis sa sortie vendredi. Elle a également supprimé du morceau «Heated» un mot jugé péjoratif pour les personnes atteintes de paralysie cérébrale spastique.

Monica Lewinsky a profité de toutes ces «corrections» pour demander à la chanteuse d'envisager de modifier un texte de sa chanson «Partition» de 2013, qui fait référence à sa tristement célèbre liaison avec Bill Clinton, alors président des États-Unis.

En partageant un article sur les mises à jour des chansons de Beyoncé, elle a tweeté: «Hmm, pendant qu'on y est... #Partition» Le morceau contient les paroles suivantes: «Il a bouclé tous mes boutons, il a déchiré mon chemisier/ Il a Monica Lewinskié tout sur ma robe.»