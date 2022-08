«CENTAURE, c’est une coquille vide»

Deux hommes vraisemblablement choisis au hasard auraient été tués tout à fait gratuitement en l’espace de 65 minutes, mardi soir, à Montréal. André Durocher, inspecteur à la retraite du SPVM dit qu’il est impératif d’augmenter la présence policière sur l’île.

«Ce que je trouve préoccupant, c’est que les victimes seraient des personnes ciblées au hasard», dit-il. «Mes pensées vont toujours avec les familles qui habitent ces quartiers qui essayent d’avoir des milieux sécuritaires pour leurs enfants, où il se produit des évènements de la sorte».

Une présence policière manquante

Des policiers ainsi que des représentants d’info crime et du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) étaient présents le 26 juillet dernier au parc Henri-Bourassa. Le but étant de sensibiliser les citoyens du secteur en réponse à la hausse des cas de violence armée dans l’arrondissement, mais M. Durocher semble croire que ce n’est pas suffisant.

«On n’est pas contre la prévention et les belles petites choses mignonnes comme on a vu à Montréal-Nord, mais ça ne règle rien à court terme», explique-t-il. «À court terme, ça prend une présence policière accrue, des interceptions policières accrues et en parallèle, des enquêtes.»

L’inspecteur à la retraite explique que les interpellations policières peuvent contribuer à dissuader les membres de gang de rue de multiplier les attaques sur des citoyens au hasard.

«Ça va avoir un impact à long terme sur la peur d’être pris et d’éviter de se déplacer pour permettre des crimes aussi odieux.»

Plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal connaissent présentement une hausse du taux de criminalité, ces meurtres portent maintenant le bilan des homicides à 17 dans la métropole depuis le début de l’année.