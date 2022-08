Colombie-Britannique: six feux de forêt majeurs toujours en cours

En moins d’une semaine, le nombre de feux de forêt a considérablement augmenté en Colombie-Britannique, où de nouveaux brasiers se sont ajoutés au cours des derniers jours en raison de la chaleur et des orages.

Ces six feux de forêt considérés comme majeurs sont tous situés dans les régions intérieures de la province, vers le sud.

Premier à avoir été détecté le 14 juillet dernier, le feu à proximité de Lytton, municipalité déjà ravagée par les flammes un an plus tôt, était estimé à 3700 hectares mercredi matin.

Près de 65 pompiers et 10 hélicoptères sont toujours mobilisés pour cet incendie dont la cause est encore inconnue, mais soupçonnée d’être origine humaine.

«Dans cette zone, le feu brûle sur des falaises abruptes et des terrains rocheux inaccessibles aux équipes au sol. Il s’agit de la partie la plus active de l’incendie, et on s’attend à ce que le feu continue de croître [mercredi] dans la zone extrême nord-ouest de l’incendie», a indiqué le BC Wildfire Service.

Aussi peu épargnée par les incendies de l’été passé, la région de Kamloops fait face à un feu de forêt à 16 kilomètres au nord-ouest de la ville. Découvert vendredi dernier, le brasier aurait été causé par la foudre et atteignait 195 hectares mercredi.

Une vingtaine de soldats du feu, six hélicoptères et 10 pièces d’équipement lourd sont requis sur les lieux, où la fumée devrait être encore visible au cours des prochains jours. Des alertes d’évacuation sont également en vigueur.

L’orage s’est aussi abattu à proximité de Lilooet, de Kaslo et de Cranbrook, provoquant des feux estimés respectivement à 1004, 1500 et 500 hectares. Des alertes d’évacuation ont été émises dans les deux derniers secteurs.

Des ordres d’évacuation ont aussi été déclarés dans le coin de Penticton où un brasier de 2790 hectares brûle depuis vendredi dernier. Plus de 137 pompiers, 115 personnes chargées de la protection des structures, 10 hélicoptères et quatre équipements lourds sont sur place. La cause de cet incendie est toujours sous enquête.

En date de mercredi, ce sont 530 feux de forêt qui ont été répertoriés dans la province depuis le début de l’année.