Deux meurtres à Montréal: «On pense à 99 % qu’ils sont reliés» dit le SPVM

Deux personnes de 48 et 64 ans ont été assassinées à 65 minutes d’intervalle mardi soir à Montréal, et si les deux victimes pourraient avoir été choisies au hasard, il y a de très grandes chances que ces deux meurtres soient reliés, selon l’inspectrice-chef au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Marie-Claude Dandenault.

«On pense à 99 % qu’ils seraient reliés, vu la proximité dans le temps et la proximité des lieux. Cependant, je ne peux pas vous le donner hors de tout doute», a indiqué l’inspectrice-chef à LCN.

«Aucune hypothèse n’est écartée pour le moment, a-t-elle ajouté. Moi, ce qui m’inquiète, c’est de savoir que ma population voit ça, et peut avoir un sentiment d’insécurité. Toutes mes équipes travaillent pour qu’on puisse élucider ces crimes-là.»

Selon Marie-Claude Dandenault, une des deux victimes était connue des milieux policiers, «mais on parle d’une criminalité mineure». «Là où on n’est pas capables de dire si ces victimes étaient ciblées, c’est au niveau du motif de crime. Il y a plusieurs éléments de preuves à recueillir».

Pas les caractéristiques d’un «scoring»

Dans un contexte de flambée de la violence dans les rues de Montréal, la question de savoir si ces deux meurtres peuvent être associés à un «scoring», une pratique qui consiste à commettre des crimes afin de récolter des points contre un groupe ennemi, puis de revendiquer ceux-ci sur les réseaux sociaux, pourrait légitimement se poser.

Toutefois, selon l’inspectrice-chef du SPVM, «quand on analyse les faits à première vue, il n’y a pas les caractéristiques qu’on retrouverait pour un scoring». «Par exemple, ce n’est pas sorti dans les médias sociaux, a-t-elle fait remarquer. Mais aucune hypothèse n’est écartée.»

Appel à la population

Le poste de quartier, les patrouilleurs et les agents de prévention s’apprêtent à faire du porte-à-porte et à parler aux citoyens, à la fois pour recueillir de l’information et pour rassurer la population, selon l’inspectrice-chef. «Tout le monde vient en renfort, des expertises balistiques vont rentrer, peu à peu on va recevoir de l’information qui va nous permettre d’élucider ces crimes.»

Selon Marie-Claude Dandenault, tout comme l’a indiqué également en ondes Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ, il est important de rejoindre la population.

«La lutte contre la violence armée, ça ne se fait pas seul. J’invite les gens qui ont de l’information à communiquer avec nous, que ce soit au poste de quartier, au 911, ou, s’ils ont peur de représailles, ils peuvent toujours faire affaire avec Info-Crime. C’est tout à fait confidentiel. Si petite soit l’information, elle va peut-être mener à une arrestation et ça va nous aider dans cette lutte.»

Si le SPVM a pour le moment un suspect, aucune arrestation n’avait encore eu lieu mercredi en fin d’après-midi.