Hausse de la criminalité et des violences sexuelles selon Statistiques Canada

La criminalité était en hausse en 2021 au Canada en raison d’une augmentation des agressions sexuelles ainsi que des crimes haineux selon des données divulguées par Statistique Canada mardi.

L’augmentation de l’Indice de gravité de la criminalité (IGC) avec violence au Canada en 2021 s’explique principalement par la hausse de 18 % du taux d’agressions sexuelles de niveau 1, qui correspond à une agression de nature sexuelle portant atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime. Cette hausse représentait plus du tiers de l’augmentation de l’IGC avec violence.

En revanche, les taux d’agressions sexuelles de niveau 2 et de niveau 3 déclarées par la police ont diminué de 5 % et de 13 %, respectivement.

Selon le Code criminel, ces catégories correspondent pour le niveau 2, a une agression sexuelle commise à l’aide d’une arme ou causant des lésions corporelles qui comporte l’utilisation d’une arme, l’infliction de lésions corporelles ou des menaces d’infliger des lésions corporelles à une personne et pour le niveau 3, à une agression sexuelle grave qui blesse, mutile ou défigure la victime ou qui met sa vie en danger.

Au total, les agressions sexuelles de niveau 1 représentaient 98 % des agressions sexuelles déclarées par la police en 2021.

La police a déclaré 34 242 agressions sexuelles (de niveaux 1, 2 et 3) en 2021, soit un taux de 90 affaires pour 100 000 habitants. Il s’agit du plus haut taux enregistré depuis 1996.

Des chiffres bien en deçà de la réalité, selon Statistiques Canada qui rapporte que seuls 6 % des incidents d’agression sexuelle subis par les plus de 15 ans seraient portés à l’attention de la police.

Dans l’ensemble, alors que les crimes déclarés par la police au Canada étaient presque inchangés au cours de la deuxième année de la pandémie, il y a des changements importants de la nature des crimes déclarés par la police.

L’IGC avec violence a augmenté de 5 % en 2021 et il a atteint un niveau plus élevé qu’avant le début de la pandémie.

Les données annuelles de Statistique Canada indiquent une augmentation de 27 % des crimes haineux visant diverses communautés en 2021. Ces crimes haineux ont augmenté de 72 % sur une période de deux ans entre 2019-2021. Les chiffres ne reflètent cependant pas entièrement la réalité des crimes haineux au Canada ; près de 80 % des incidents haineux ne sont pas signalés, selon l’enquête sociale générale de 2019.

Le Québec a enregistré une hausse de 5 % de l’IGC en 2021 et l’Ontario de 1 %. Cette augmentation dans les deux plus grandes provinces du Canada découle des hausses relativement importantes des agressions sexuelles de niveau 1, ainsi que de l’augmentation de la fraude en général au Québec et de la hausse des homicides en Ontario.

En revanche, l’IGC sans violence, qui comprend par exemple les infractions contre les biens et les infractions relatives aux drogues, a continué de diminuer (-3 %) après avoir affiché un recul de 9 % en 2020. Ces deux baisses consécutives font suite à cinq années d’augmentation. La diminution observée en 2021 est en grande partie attribuable à la baisse des taux d’introductions par effraction (-10 %) et de vols de 5 000 $ ou moins (-4 %).