Incendie et pneus crevés: les mésaventures de Canada’s Wonderland

Alors qu’une attraction de toboggans a pris feu dimanche soir dans le parc aquatique Canada’s Wonderland en Ontario, un homme a aussi été arrêté pour avoir endommagé 18 voitures sur le stationnement du parc le même jour.

L’homme de 29 ans a été aperçu dimanche en train de crever des pneus sur le stationnement de Canada’s Wonderland, selon les informations du «Toronto Sun».

La police a alors été appelée, vers 18 h 30, et l’homme, Logan Bigelow, sans adresse fixe, a alors été localisé et placé en garde à vue. Il a été accusé de possession non autorisée d’une arme prohibée ou à autorisation restreinte, et est inculpé pour 18 chefs de méfait.

Le «Toronto Sun» précise que l’incident s’est produit quelques heures avant qu’un incendie ne se déclare dans l’une des attractions de toboggans du parc, à la suite de feux d’artifice.

Le parc avait alors été évacué. Cinq attractions aquatiques sont demeurées fermées mardi, le temps de l’enquête pour faire la lumière sur cet incendie.