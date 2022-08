La délégation iranienne ira à Vienne pour reprendre les discussions sur le Nucléaire

Une délégation iranienne ira à Vienne pour poursuivre les pourparlers visant à relancer l'accord sur le nucléaire, plus de quatre mois après leur suspension, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

«Dans le cadre de la politique de levée des sanctions cruelles contre notre pays, l'équipe dirigée par Ali Bagheri, le négociateur en chef de la République islamique, partira pour Vienne dans quelques heures», a déclaré le porte-parole du ministère, Nasser Kanani, dans un communiqué.

Les pourparlers entamés à Vienne entre l'Iran et les grandes puissances pour relancer l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015 sont au point mort depuis mars, après plus d'un an de discussions.

Fin juin, le Qatar a organisé à Doha des pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis, qui se sont désengagés unilatéralement de l'accord en 2018, dans l'espoir de remettre le processus de Vienne sur les rails, mais ces discussions ont été interrompues au bout de deux jours sans aucune percée.

Le 26 juillet, le chef de la diplomatie européenne et coordinateur pour le dossier du nucléaire iranien, Josep Borrell, a soumis un projet de compromis et a appelé les parties engagées dans les pourparlers à l'accepter pour éviter une «dangereuse crise».

Lundi, l'Iran s'est montré «optimiste» quant à une reprise des discussions sur le nucléaire après l'examen de la proposition de M. Borrell.

«Dans ce cycle de pourparlers, qui se déroulera comme auparavant avec la coordination de l'UE, des discussions seront menées au sujet des idées présentées par les participants, notamment celles présentées cette semaine par l'Iran à l'autre partie», a ajouté M. Kanani.

Selon le communiqué, il a exprimé l'espoir d'une résolution de la situation par «les parties adverses en prenant les décisions nécessaires et en se concentrant sérieusement sur les problèmes restant à résoudre».