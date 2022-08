La mannequin Chrissy Teigen est enceinte, près de deux ans après une fausse couche

La mannequin Chrissy Teigen et le chanteur John Legend ont annoncé mercredi attendre un enfant, près de deux ans après avoir perdu leur bébé lors d'une fausse couche.

«Ces dernières années ont été un tourbillon d'émotions, ce n'est rien de le dire, mais la joie a de nouveau rempli notre maison et nos cœurs», a-t-elle écrit sur Instagram, accompagnant le message d'une photo de son ventre arrondi, également publiée par son compagnon.

«Nous en attendons un autre», a ajouté Chrissy Teigen, qui compte près de 40 millions d'abonnés sur cette plateforme.

En octobre 2020, elle avait relaté sa fausse couche à travers plusieurs publications émouvantes sur les réseaux sociaux, partageant sa «douleur profonde».

Elle avait notamment publié une photo d'elle allongée sur un lit d'hôpital, enlaçant son bébé mort-né, aux côtés de son époux.

Les déclarations de la vedette avaient été saluées par des personnalités et des anonymes qui considéraient qu'elle contribuait à briser un tabou.

Mais Chrissy Teigen avait aussi été sévèrement critiquée par d'autres, qui jugeaient qu'elle partageait des détails trop intimes.

Plus tôt cette année, Chrissy Teigen, qui est également présentatrice de télévision et autrice de livres de cuisine, avait annoncé suivre un traitement pour la fertilité.

Dans son message mercredi, la vedette de 36 ans, déjà mère de deux enfants, a avoué avoir hésité avant d'évoquer publiquement sa nouvelle grossesse.

«À chaque rendez-vous, je me disais "ok, s'il est en bonne santé aujourd'hui, je l'annonce", mais après, je poussais un soupir de soulagement en entendant un battement de coeur et je me disais que j'étais encore trop stressée», a-t-elle témoigné.

Elle a rencontré John Legend, chanteur multi-récompensé connu pour ton tube «All of Me», sur le tournage d'un de ses clips. Le couple s'est marié en 2013.