L’acteur Dev Patel intervient pour mettre fin à une bagarre au couteau

Témoin d’une bagarre au couteau devant une épicerie d’Adélaïde, en Australie, Dev Patel est intervenu pour y mettre fin.

Dans une déclaration à Variety, un porte-parole de la vedette de Slumdog Millionaire a confirmé les informations selon lesquelles l’acteur était sur les lieux lorsqu’une bagarre au couteau a éclaté à Adélaïde, et était intervenu.

Lundi, 7News a rapporté qu’un homme et une femme se battaient devant une épicerie de la ville australienne lorsque la femme a porté un coup de couteau dans la poitrine de l’homme.

Le blessé devrait survivre.

« Nous pouvons confirmer que la nuit dernière, à Adélaïde, Dev Patel et ses amis ont été témoins d’une violente altercation qui était déjà en cours à l'extérieur d’une épicerie », a déclaré le porte-parole de Dev Patel à Variety.

« Dev a agi selon son instinct naturel pour essayer de désamorcer la situation et de mettre fin à la bagarre. Le groupe a heureusement réussi à le faire et est resté sur place pour s’assurer que la police et l’ambulance arrivent. »

La déclaration souligne qu’il « n’y a pas de héros dans cette situation et, malheureusement, cet incident spécifique met en lumière un problème systémique plus large de membres marginalisés de la société qui ne sont pas traités avec la dignité et le respect qu’ils méritent... L’espoir est que le même niveau d'attention médiatique que cette histoire reçoit (uniquement parce que Dev, en tant que personne célèbre, a été impliqué) peut être un catalyseur pour que les législateurs fassent preuve de compassion en déterminant des solutions à long terme pour aider non seulement les individus qui ont été impliqués, mais la communauté dans son ensemble. »

Les rumeurs selon lesquelles Dev Patel a déménagé de façon permanente à Adélaïde avec sa petite amie Tilda Cobham-Hervey, qui en est originaire, n’ont pas été confirmées.