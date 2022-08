Le troisième débat conservateur fade sans deux candidats importants

Le troisième et dernier débat officiel de la course à la chefferie conservatrice a débuté mercredi soir à Ottawa, mais avec trois candidats de moins qu’aux intenses joutes verbales du mois de mai, rendant cet exercice terne en comparaison.

L’ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, a tôt fait de lancer une pointe à son principal rival, Pierre Poilievre, sans le nommer. M. Poilievre a rejeté l’offre de croiser le fer à nouveau, quitte à payer une amende de 50 000 $ imposée par le parti.

«Pour un candidat dans une course à la chefferie d’un parti, ne pas participer à un débat, c’est comme un poisson qui refuse de nager dans l’océan», a lancé M. Charest à la première minute de sa première intervention.

C’est sans public et autour d’une table que M. Charest, Scott Aitchison et Roman Baber ont répondu aux questions du modérateur, Rob Batherson, président du Parti conservateur du Canada (PCC).Ces derniers ont gardé leur vitriol pour Justin Trudeau, préférant ni s’attaquer entre eux ni cibler M. Poilievre, favori dans la course.

Malgré le peu d’éclat de ce dernier événement, des échanges sérieux se sont tenus au sujet d’environnement, de l’embouteillage dans les aéroports et de la guerre en Ukraine.

La candidate Leslyn Lewis, reconnue pour ses positions sociales conservatrices, notamment contre l’avortement, brillait elle aussi par son absence. Elle n’a pas fait acte de présence justement, car l’avortement n’était pas au menu.

Le maire de Brampton, Patrick Brown, avait été exclu de la course il y a environ un mois en raison d’une allégation de financement illégal. M. Brown a l’intention de contester la décision prise par le parti.

Les quelque 678 000 membres du PCC connaitront leur prochain chef le 10 septembre.