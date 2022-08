Les 2 victimes de meurtre choisies au hasard

Deux hommes vraisemblablement choisis au hasard auraient été tués tout à fait gratuitement en l’espace de 65 minutes, mardi soir, à Montréal.

Les deux meurtres crapuleux auraient été commis par le ou les mêmes suspects, selon nos informations.

Mercredi midi, ils n’avaient toujours pas été arrêtés. Le premier meurtre a eu lieu vers 21 h 45 à l’intérieur d’un abribus du boulevard Jules-Poitras, à l’angle du boulevard Deguire, dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

À cet endroit, un homme de 64 ans qui attendait visiblement l’autobus aurait été pris pour cible. Atteint par au moins un projectile d’arme à feu à la tête, la victime n’a eu aucune chance. Son décès a été constaté sur place. La victime aurait possiblement été tirée depuis l’extérieur de l’abribus. L’une des balles tirées par son meurtrier a transpercé l’une des vitres de côté de l’abribus.

À peine une heure plus tard, à seulement 2,5 kilomètres de là, un autre homme a été atteint par balle en pleine rue, près de l’intersection des rues Meilleur et Sauvé Ouest, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Là encore, la victime de 48 ans n’aurait eu aucune chance: on lui aurait tiré au moins une balle en pleine tête à très courte distance.

Selon nos informations, le quadragénaire se dirigeait vers son lieu de travail lorsqu’il a été froidement abattu sans raison.

Il s’agissait des 16e et 17e meurtres à être commis à Montréal depuis le début de l’année. Les enquêteurs des crimes majeurs, assistés des techniciens en identité judiciaire, ont passé toute la nuit, ainsi qu’une partie de la matinée de mercredi à analyser les deux scènes de crime pour tenter d’y voir plus clair dans cette révoltante affaire. Seulement au cours de la dernière semaine, quatre meurtres et deux tentatives de meurtre par arme à feu ont eu lieu.

Dans la nuit de jeudi dernier, deux jeunes hommes âgés de 17 et 18 ans ont été tués par balle alors qu’ils se trouvaient à bord d’une voiture, à Montréal-Ouest. Quelques heures plus tôt, une autre fusillade s’était produite dans le quartier de Pointe-Saint-Charles et avait fait deux blessés graves, soit deux hommes de 18 et 20 ans.