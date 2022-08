Marc Picard se retire de la vie politique

Le député caquiste de Chutes-de-la-Chaudière, Marc Picard a annoncé son départ de la vie politique, après avoir représenté la circonscription pendant 19 ans.

Il en a fait l’annonce mercredi, dans une entrevue au Journal de Lévis.

M. Picard avait pourtant fait savoir en juin dernier qu’il avait l’intention de solliciter un nouveau mandat.

«Depuis que je suis en vacances, j’ai beaucoup réfléchi puisque ma conjointe est aux prises avec une maladie dégénérative et ça se complique de plus en plus. J’ai plutôt pris la décision de devenir un proche aidant. Ce n’était pas réaliste de poursuivre ma carrière politique et d’être proche aidant, j’ai donc pris la décision de quitter», a-t-il expliqué au Journal de Lévis.

Marc Picard a été élu pour la première fois en 2003 sous la bannière de l’Action démocratique du Québec (ADQ).

Sur Twitter, le premier ministre François Legault a tenu à remercier M. Picard pour ses années de service. «Près de 20 ans en tant que député à servir les Québécois, dont 10 ans avec la CAQ. C’est énorme. Ton implication pour le Qc restera gravée dans ma mémoire à jamais. Ta sagesse & ton engagement vont nous manquer!», a-t-il écrit.