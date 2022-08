Mobilisation pour mettre le crabe commun au menu du Québec

Un collectif québécois a lancé mercredi un projet pilote pour permettre aux restaurateurs de la province de mettre le crabe commun, une espèce de crabe locale et peu connue, à leur menu grâce à un système d’achat groupé. Celui-ci était jusqu’à présent quasi uniquement destiné à l’exportation.

Ce type de crabe local, aussi appelé crabe de roche, est peu connu au Québec et pour cause: «81% des produits du Saint-Laurent marin sont exportés, alors que les restaurateurs québécois s’approvisionnent surtout de produits venant de l’étranger», a fait remarquer le collectif La Table Ronde, dans un communiqué.

Le collectif, qui se bat pour l’essor et le rayonnement de la gastronomie québécoise, ajoute que «jusqu’à aujourd’hui, la quasi-totalité des prises de crabe était exportée».

La pêche au crabe a débuté le 1er août et se poursuivra jusqu’en octobre. «L’opération crabe», réalisée en collaboration avec Fourchette bleue, un programme du musée scientifique Exploramer basé à Sainte-Anne-des-Monts œuvrant à la saine gestion des ressources marines du Saint-Laurent, vise ainsi à ce que le crabe de roche se retrouve sur les tables de plusieurs restaurants québécois grâce à un système d’achat groupé.

«Inconnue au Québec, mais prisée à travers le monde, la chair du crabe commun est très raffinée, se situant entre celle du crabe des neiges et du homard», a souligné par voie de communiqué Sandra Gauthier, directrice générale d’Exploramer et de Fourchette bleue.

«Inacceptable»

«La situation actuelle, où l’on vide le Saint-Laurent pour le seul bénéfice des marchés internationaux, est simplement inacceptable, a estimé pour sa part Félix-Antoine Joli-Cœur, secrétaire général de La Table Ronde. La Table Ronde a été mise en place pour corriger la chose et trouver des solutions concrètes, en partenariat avec les acteurs locaux soit ici, Fourchette bleue et les pêcheurs locaux. L’opération crabe est un premier test d’une longue série d’initiatives du genre.»

La Table Ronde, fondée en avril 2022 réunit à ce jour plus de 75 grands chefs et restaurateurs établis dans 13 régions administratives et 27 villes.